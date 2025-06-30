Вопросы доступности городской среды рассмотрели на совещании в Серпухове

Глава Серпухова Алексей Шимко принял участие в еженедельном совещании в формате видеоконференцсвязи под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева. На встрече обсудили тему доступности городской среды, а также реализацию кадровой программы «Герои Подмосковья».

В городском округе Серпухов из 1245 объектов городской инфраструктуры условия доступности создали на 1070. В 2025 году обустроили восемь пешеходных переходов и установили один светофор. Помимо этого, проекционной подсветкой для слабовидящих граждан оснастили еще три пешеходные полосы.

Особое внимание в округе уделяют созданию доступной среды для маломобильных жителей, которые вернулись из зоны специальной военной операции. В муниципалитете проживают 11 таких человек. Каждому из них обеспечат удобный доступ к их жилью. До 15 июля обустроят входные группы в дома. Также с учетом требований программы «Доступная среда» в Серпухове благоустраивают дворы, спортивные площадки и тротуары.

На совещании обсудили и реализацию региональной программы «Герои Подмосковья». От городского округа Серпухов в ней участвуют 28 военнослужащих, каждый из которых получит максимальную поддержку.