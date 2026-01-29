Волонтеры вышли на уборку снега в Богородском округе

Мощнейший циклон обрушил на Подмосковье беспрецедентное количество осадков. Активисты Богородского округа решили не оставаться в стороне и вышли на помощь жителям муниципалитета.

В рамках акции «Снежный десант» активисты помогают семьям участников СВО, особое внимание уделяют социально значимым объектам.

Летучие бригады волонтеров продолжают оказывать помощь коммунальным службам и жителям таких населенных пунктов, как город Ногинск, Электроугли и Старая Купавна.

28 января ребята помогли матери участника специальной военной операции, проживающей в деревне Молзино.

В этот же день ребята почистили подходы, пешеходную зону и парковочные места на территории Ногинского предприятия «ШнурЭлектроПласт», где преимущественно работают люди с ограничением по зрению. По словам директора Лидии Зотовой, до этого работники, преимущественно женщины, пытались своими силами расчистить снег, поэтому волонтеры пришли на помощь.