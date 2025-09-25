Волонтеры Воскресенска передали новую партию гумпомощи бойцам СВО

В Центре поддержки участников СВО и их семей в Воскресенске собрали и отправили новую партию гуманитарной помощи. В посылку вошли теплые вещи, запасы продуктов длительного хранения и консервированные изделия.

Также военнослужащим передали армейские сухпайки, предметы личной гигиены, медицинские препараты, химические средства для розжига и поддержания огня, а также маскировочные сети, сделанные собственными руками учеников школ и неравнодушных жителей округа.

«С одним из наших военнослужащих-земляков, прибывшим в Воскресенск в кратковременный отпуск обсудили текущие события на фронте и необходимость предоставления поддержки нашим героям. Мы постоянно остаемся на связи с семьями военнослужащих и готовы поддержать каждого защитника Родины в любую минуту», — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Напомним, каждый житель округа может внести свой вклад и поддержать наших бойцов. Информацию о том, какая помощь необходима и куда ее доставить, можно найти на официальном сайте администрации округа.