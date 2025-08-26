Волонтеры во Фрязине собрали гуманитарную помощь в зону СВО

В Молодежном центре во Фрязине завершили сбор гуманитарной помощи для участников спецоперации. Неравнодушные жители принесли товары первой необходимости и продукты питания.

Волонтеры рассортировали гуманитарную помощь и упаковали ее. Собранный груз доставили в центральный распределительный пункт для отправки.

«Мы верим, что эта помощь, собранная с особым теплом и заботой, станет для бойцов важной поддержкой и послужит знаком нашей бесконечной благодарности. От всего сердца благодарим каждого, кто не остался в стороне и внес свой вклад в это общее дело», — отметил директор Молодежного центра Роман Амурцев.

Проведенная акция в очередной раз подчеркивает готовность общества оказывать всестороннюю поддержку российским воинам, выполняющим свой служебный долг.