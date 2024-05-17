Волонтеры в Звенигороде открыли цех по пошиву одежды для бойцов СВО | 360°

Спецоперация 17 мая 2024, 23:00 Волонтеры в Звенигороде открыли цех по пошиву одежды для бойцов СВО Источник фото: Хавива Фонина

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Волонтеры движения «Помощь военным ZV» открыли в Звенигороде цех по пошиву одежды для бойцов СВО. Среди неравнодушных мастериц — и профессионалки и любительницы, но всех их объединяет одна идея — помочь нашим военнослужащим.

Женщины шьют белье, одежду и носилки для участников специальной военной операции. Одна из мастериц купила две швейные машинки на свои деньги, еще пять швейных машинок — приобрели на деньги спонсоров, ведь поучаствовать в благотворительной работе хотят многие.

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Прошлой зимой мастерицы сшили более 900 комплектов термобелья. Гуманитарную помощь отправляют с военными машинами на передовую и в госпитали.

«Я пятнадцать лет на заслуженном отдыхе. Мне исполнилось 72, а год назад я пришла в волонтерский центр „Помощь военным ZV“. Я решила, что должна помогать: делать то, что в моих силах. У себя на родине я работала заведующей швейной мастерской, и мои навыки очень пригодились» — рассказала швея Надежда Смакотина.

Участники специальной военной операции присылают с передовой видео со словами благодарности. Эти слова для 11-ти неравнодушных женщин — лучшая награда за их бескорыстный труд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

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