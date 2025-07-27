Волонтеры в Жуковском отправили около 4 тонн гумпомощи бойцам СВО

Жуковские волонтеры и представители общественных организаций 27 июля отправили около четырех тонн гуманитарной помощи для воинских частей и госпиталей. В сборе и доставке посылок приняли участие фонд «Крылья Беркута», волонтеры «Жуковяза», жуковские десантники, группы «Сова» и «Волонтеры Подмосковья».

Кроме того, на передовую были направлены личные посылки, а также вещи и продукты, собранные жителями на пункте сбора в пристройке городской администрации.

В отправленных наборах — продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены, постельное белье, одежда и другие необходимые вещи.