Волонтеры в Воскресенске передали партию окопных свечей для бойцов СВО

Обычный гофрированный картон и расплавленный парафин волонтеры превращают в источник тепла и света, способный гореть несколько часов. Этот скромный, но жизненно важный предмет уже стал символом заботы и поддержки. Он помогает бойцам высушить одежду или вскипятить кружку горячего чая.

«В каждом огоньке этой свечи — частичка души, тепло сердец и вера в победу. Это не просто источник тепла, а символ единения, напоминание бойцам о том, что их ждут дома и делают все возможное, чтобы облегчить их нелегкую службу. А участие молодежи в таком проекте способствует воспитанию патриотизма и социальной ответственности среди молодого поколения», — отметила Екатерина Павлова.

Отправка окопных свечей в зону СВО — это лишь один из множества примеров того, как «Единая Россия» оказывает всестороннюю поддержку военнослужащим и их семьям.