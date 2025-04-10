Волонтеры в Солнечногорске собрали гуманитарную помощь для детей в Луганске

Члены Ассоциации ветеранов СВО Иван Воронков и Жан Фрекауцан организовали сбор и доставку необходимых вещей для детей Луганска. Они получат игрушки, настольные и развивающие игры, книги, канцелярские принадлежности и одежду.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков активно поддержал эту инициативу. Он передал спортивную обувь, инвентарь и одежду для детского спортивного фестиваля в Луганске, который не проводился с 2014 года. Кроме того, были собраны халаты, перчатки и другие необходимые предметы для военных госпиталей, которые помогут в оказании первой помощи.

«Отдельные слова благодарности нашим ветеранам СВО — Ивану и Жану. Не смотря на довольно молодой возраст, парни уже герои! И Ребята знают не понаслышке, что такое, помощь и как она важна и нужна там на передовой, и на освобожденных территориях. Взаимодействуя таким образом с волонтерскими организациями, помощь идет по кругу, связывая фронт и тыл крепким канатом», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Первая партия гуманитарного груза отправится в детские центры Луганска уже 2 мая. Отправка спортивного инвентаря — следующая на очереди.

Каждый желающий может внести свой вклад в помощь военнослужащим, их семьям и жителям приграничных территорий. Принести все необходимое можно в Единвй центр поддержки и оказания юридической помощи участникам специальной военной операции по адресу: улица Красная, дом № 22А, первый этаж, а также в волонтерские и общественные организации округа.