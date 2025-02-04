Волонтеры в Солнечногорске отправили гуманитарную помощь для бойцов СВО

Партию гуманитарной помощи в 423-й гвардейский мотострелковый Ямпольский Краснознаменный полк передали специалисты отдела поддержки участников специальной военной операции и членов их семей молодежного центра «Возрождение» и молодогвардейцы. Весь груз они доставили в специальный пункт отправки, который находится в Подмосковье.

Продукты питания, медикаменты, средства гигиены, окопные свечи, термобелье и генераторы — лишь небольшая часть из того, что удалось собрать. А помогали в этом активисты «Молодой Гвардии Единой России», волонтеры молодежного центра «Возрождение», школы, учреждения культуры и неравнодушные жители округа. Школьники тоже в стороне не остались. Они отправили коробку писем бойцам со словами поддержки и пожеланиями скорейшей победы.

«Помощь участникам специальной военной операции объединяет граждан нашей страны разных возрастов и профессий. Каждый может внести свой вклад, будь то сбор средств, пошив тёплых вещей, изготовление окопных свечей или просто слова поддержки. Мы очень благодарны всем, кто помогает в сборе гуманитарного груза, ваша помощь неоценима», — отметил руководитель местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» и молодежного центра «Возрождение» Евгений Кузнецов.

Помочь в сборах может любой желающий. Для этого достаточно принести вещи по адресу молодежного центра: городской округ Солнечногорск, улица Дзержинского, дом 13, вход с торца, четвертый этаж, 28 кабинет, будни с 10:00 до 17:00. Также можно обратиться в Единый центр поддержки и оказания юридической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей: улица Красная, 22А, 1 этаж, торговый центр «Солнечный».

«Для военнослужащих установлена единая система правовой и социальной защиты, материального и других видов обеспечения», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

По вопросам заключения контракта с Минобороны можно обратиться в военкомат Солнечногорска по телефону: 8 925 799-84-81, 8(985)813-62-35.