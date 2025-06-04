Волонтеры в Серпухове передали гумпомощь для бойцов СВО

В Серпухове проходит акция «Zа Россию». В мероприятия неравнодушные горожане собирают помощь для бойцов специальной военной операции.

Волонтер Дмитрий, отец военнослужащего Алексей и член Серпуховского отделения Ассоциации ветеранов СВО, передали в Единый центр поддержки участников СВО и их семей коробки с продуктами питания, медикаментами, средствами гигиены и другими необходимыми товарами.

Активистов тепло встретили руководитель центра Лидия Халачева и депутат окружного Совета Надежда Еремина. Настоятель храма Святителя Николая Чудотворца в деревне Бутурлино, священник Михаил Никитин, освятил автомобиль Дмитрия, на котором гуманитарная помощь будет доставлена на передовую.

Присоединиться к акции, приуроченной ко Дню России, можно до 11 июня по адресу: Серпухов, улица Советская, дом 61/10 (отделение партии «Единая Россия»).

«Пусть нас объединяют только добрые дела!» — подчеркнула Лидия Халачева.