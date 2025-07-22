Волонтеры в Серпухове передали гумпомощь бойцу СВО

В Едином центре поддержки участников специальной военной операции и их семей в Серпухове состоялась встреча с участником СВО Кириллом, известным под позывным «Заяц». Он поделился своими боевыми успехами с руководителем Центра Лидией Халачевой, депутатом окружного Совета Вячеславом Ореховым и заместителем руководителя отделения Ассоциации ветеранов СВО Александром Худобкиным.

На передовой Кирилл начал писать стихи, наполненные любовью к Родине и верой в победу, которые тронули сердца присутствующих. Руководитель Центра Лидия Халачева пожелала бойцу силы, стойкости и скорейшего возвращения с победой.

В рамках встречи для Кирилла и его боевых товарищей организовали сбор гуманитарной помощи. От ООО «Инжиниринг» он получил генератор и бензопилу.

По традиции участник СВО оставил автограф на флаге, символизирующем единство и поддержку защитников Отечества.