Волонтеры в Серпухове передали гумпомощь бойцу СВО

В Едином центре поддержки участников специальной военной операции и их семей в Серпухове состоялась встреча с участником СВО Кириллом, известным под позывным «Заяц». Он поделился своими боевыми успехами с руководителем Центра Лидией Халачевой, депутатом окружного Совета Вячеславом Ореховым и заместителем руководителя отделения Ассоциации ветеранов СВО Александром Худобкиным.
На передовой Кирилл начал писать стихи, наполненные любовью к Родине и верой в победу, которые тронули сердца присутствующих. Руководитель Центра Лидия Халачева пожелала бойцу силы, стойкости и скорейшего возвращения с победой.
В рамках встречи для Кирилла и его боевых товарищей организовали сбор гуманитарной помощи. От ООО «Инжиниринг» он получил генератор и бензопилу.
По традиции участник СВО оставил автограф на флаге, символизирующем единство и поддержку защитников Отечества.
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