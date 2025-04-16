Волонтеры в Серпухове передали гуманитарную помощь бойцу СВО

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Единый центр поддержки участников специальной военной операции и их семей в Серпухове посетил военнослужащий Родион с позывным «Тор» вместе с родными. Ему передали гуманитарную помощь: генераторы, медикаменты, продукты, подарки к Пасхе и мед с пасеки Николая Степанчука, который был отмечен медалью за поддержку военнослужащих.

Семью героя встретили заместитель главы муниципалитета Татьяна Орлова, депутат окружного Совета Николай Пушкин, руководитель Центра Лидия Халачева, председатель городской ветеранской организации Владимир Курилов и активисты Молодой Гвардии.

Кроме того, защитнику предложили участие в региональной программе «Герои Подмосковья». Этот проект помогает участникам специальной военной операции развивать управленческие навыки, получать новые знания и строить карьеру в различных сферах.

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