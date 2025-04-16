Волонтеры в Серпухове передали гуманитарную помощь бойцу СВО

Единый центр поддержки участников специальной военной операции и их семей в Серпухове посетил военнослужащий Родион с позывным «Тор» вместе с родными. Ему передали гуманитарную помощь: генераторы, медикаменты, продукты, подарки к Пасхе и мед с пасеки Николая Степанчука, который был отмечен медалью за поддержку военнослужащих.