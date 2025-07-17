Волонтеры в Раменском оказали помощь семье участника СВО

Мать военнослужащего, принимающего участие в специальной военной операции, обратилась за помощью в Раменский молодежный центр. Она попросила провести работы на дачном участке. Волонтеры откликнулись и оказали женщине необходимую поддержку.

Екатерина Васильевна, мама участника специальной военной операции, в теплое время года любила проводить время на своей даче в Раменском округе. Однако с возрастом некоторые работы на участке стали даваться женщине все сложнее, особенно те, что требуют мужской силы. Поэтому она решила обратиться за помощью добровольцев. Попросила прочистить водосток на крыше от скопившихся листьев и мусора, а также спилить старые ветки сирени.

Откликнулись на призыв братья Матвей и Степан, которые первый год состоят в молодежном центре. Они взялись за дело с большим энтузиазмом и справились с поставленными задачами. Екатерина Васильевна осталась очень благодарна.

Волонтеры Раменского молодежного центра будут продолжать оказывать помощь матерям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также ветеранам и пенсионерам в своем округе.