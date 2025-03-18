Волонтеры в Пушкино собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО

Благодаря неравнодушным жителям и предпринимателям округа на передовую отправляется ценный груз — фургон свежих овощей, который станет дополнением к рациону бойцов. Общий вес посылки — около 500 килограммов.

Военнослужащим отправят картофель, свеклу, лук и морковь. Доставку гуманитарного груза на передовую взяли на себя волонтеры группы «Неравнодушные Z» из Ивантеевки, которые уже не раз доставляли помощь военнослужащим в зону специальной военной операции.

Они рассказали, что свежие продукты питания особенно востребованы на новых пунктах временной дислокации, где еще не налажен быт бойцов и нет возможности регулярно получать полноценное питание.

«Благодарим всех неравнодушных людей за такую важную и ценную помощь! Это яркий пример отклика и поддержки, подкрепленные делом», — отметили в администрации округа.