Волонтеры в Подольске направили в зону СВО три партии гуманитарной помощи

Груз приехали забирать жены военнослужащих. Уже в ближайшее время гуманитарную помощь доставят на передовую на Купянском направлении.

Супруга бойца с позывным Харек доставит продукты питания, медикаменты, пилы и топоры. Дарья, жена военнослужащего с позывным Седой, передаст военнослужащим в зону СВО крупы, макароны, сухие супы, предметы личной гигиены, лопаты и гайковерт.

Светлана, чей муж с позывным Куман также сражается на Купянском направлении, поблагодарила всех, кто помогает приблизить нашу победу.

«Вы даже не представляете, насколько важна для наших ребят поддержка тыла. Сегодня забираем предметы личной гигиены, одежду, рабочие инструменты и мобильную печь», — рассказала Светлана.

Помочь бойцам СВО может любой желающий. Принести гумпомощь можно в волонтерский центр на Ульяновых, 1. Крупногабаритные вещи можно приносить на Парковую улицу, 34. Номер телефона для связи: 8 (496) 750-04-93.