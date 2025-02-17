Волонтеры в Лосино-Петровском написали письма поддержки для бойцов СВО

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» в Лосино-Петровском завершили сбор первой партии писем для участников специальной военной операции. Эта инициатива направлена на поддержку и выражение признательности нашим защитникам, которые выполняют свой долг в непростых условиях.

На протяжении нескольких недель участники акции собирали письма от местных жителей, в которых они делятся теплом, поддержкой и добрыми пожеланиями. Каждый конверт был оформлен с вниманием и подписан. В письмах содержатся слова благодарности, которые призваны поддержать боевой дух военнослужащих.

Процесс подготовки и оформления писем проходил в атмосфере волонтерского единства. Участники с большой ответственностью подходили к каждому письму, осознавая, что каждое слово может стать поддержкой для бойцов в трудные моменты. Отправка писем запланирована на ближайшие дни через волонтерские группы Лосино-Петровского и через военнослужащих, находящихся в отпуске на лечении.