Волонтеры в Коломне доставили дрова супруге участника СВО

Четыре кубометра поленьев привезли Наталии Наприенко по поручению главы городского округа Коломна Александра Гречищева. В преддверии холодов такая помощь оказалась актуальной и своевременной, ведь в деревне, где живет женщина, нет газа.

Супруга мобилизованного коломенца не жалуется. За восемь лет проживания в небольшом населенном пункте, где все топятся дровами, она привыкла к таким условиям. Только запасать дрова в одиночку — занятие сложное. Пока муж на спецоперации, ей помогают местные власти. Вот и с топливом на зиму вопрос решен. Машину предоставили в МБУ «Спецавтохозяйство, сотрудники организации и волонтеры разгрузили поленья у дома Наталии.

«Спасибо Александру Владимировичу и ребятам, которые привезли дрова. Сейчас, пока муж на СВО, все приходится делать самой. Но я не жалуюсь, лишь бы побыстрее все закончилось, и наши защитники вернулись домой», — поблагодарила жена участника СВО.

Муж Наталии почти три года находится в зоне специальной военной операции. Практически с первых дней женщина начала самостоятельно помогать фронту — собирала и отправляла посылки. Потом стала куратором группы плетения камуфляжных сетей. Обретя единомышленников, поддерживать бойцов стало легче. Теперь и продуктовые наборы они собирают все вместе и регулярно отсылают их в зону СВО.

«Поддержка участников спецоперации и их семей — один из приоритетов народной программы „Единой России“. Это наш долг перед солдатами и офицерами, которые защищают страну и обеспечивают безопасность мирных граждан», — подчеркнул Александр Гречищев.