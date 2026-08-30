Волонтеры в Химках начали новый сбор гумпомощи

В городском округе Химки продолжает крепнуть волонтерское движение. Активные жители округа объединились вокруг сообщества «Лунево. Маскировочные сети», которым руководит Галина — инициативная и неравнодушная женщина, организатор и душа этого движения. Под ее руководством активисты из Химок и других городов Подмосковья ежедневно плетут маскировочные сети, помогая тем самым укреплять безопасность на передовой.

Помощь волонтеров выходит далеко за рамки изготовления сетей: сообщество Галины активно занимается сбором гуманитарной поддержки для мирных жителей новых регионов. В очередном сборе приняли участие активисты из разных уголков Московской области — их сплоченность и отзывчивость позволяют формировать действительно значимые грузы.

Особое внимание волонтеры уделяют потребностям семей с детьми и людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. В этот раз удалось собрать особенно нужный набор вещей: детские кроватки и коляски — чтобы обустроить быт там, где это особенно необходимо; средства гигиены — базовая, но критически важная поддержка для поддержания здоровья и комфорта; игрушки — маленькая радость для детей, которая помогает хоть ненадолго отвлечься от тревог и почувствовать заботу.

Собранная гуманитарная помощь будет доставлена в распределительный центр — именно там груз грамотно отсортируют и направят тем, кто в нем больше всего нуждается.

Администрация города оказала важную поддержку в логистике: для транспортировки выделили машину. Доставка груза — не менее ответственный этап, чем его сбор: важно, чтобы помощь дошла до адресатов своевременно и в полном объеме.