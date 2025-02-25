Волонтеры в Дмитрове получили награды от «Единой России» за помощь бойцам СВО

Награждение волонтеров Дмитровского округа провели в Центральном дворце культуры «Созвездие». Мероприятие приурочили к третьей годовщине начала СВО.

Благодарственные письма активным добровольцам вручили депутат Государственной думы Алла Полякова и депутат Московской областной думы Александр Орлов.

«Сегодня мы чествуем людей с большим сердцем, которые, не жалея сил и времени, оказывают неоценимую поддержку нашим бойцам. Ваша помощь бесценна, и мы глубоко благодарны за вашу самоотверженность и патриотизм», — отметила Алла Полякова.

Волонтеры регулярно собирают и доставляют гумпомощь для военнослужащих.

«Волонтерское движение в Дмитровском округе — это яркий пример того, как люди объединяются вокруг общей цели — поддержки наших военнослужащих. Ваша работа — это наглядное проявление гражданской ответственности и искренней любви к Родине», — сказал Александр Орлов.

Глава Дмитровского городского округа Иван Курданин добавил, что волонтеры муниципалитета делают огромную работу по поддержке наших бойцов, и поблагодарил их за труд.