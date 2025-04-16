Волонтеры в Дмитрове передали гуманитарную помощь бойцам СВО

С начала проведения специальной военной операции жители и активисты Дмитровского округа активно поддерживают земляков, выполняющих боевые задачи. Общественная приемная партии «Единая Россия», волонтеры, молодогвардейцы и неравнодушные граждане объединили усилия, чтобы обеспечить военных всем необходимым.

Так, 15 апреля очередной груз с гуманитарной помощью был отправлен по запросу военных. В посылке — продукты длительного хранения, средства гигиены, теплая одежда и маскировочные сети. Все это было собрано благодаря усилиям жителей и общественников Дмитровского округа.

«Мы не можем оставаться в стороне, когда наши бойцы нуждаются в помощи. Это наш долг — поддерживать тех, кто защищает нашу страну и ее будущее. Даже небольшая помощь имеет большое значение», — делится своим мнением Никита Солонский, активист «Молодой Гвардии».

Жители округа активно участвуют в сборе гуманитарной помощи: они плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, вяжут теплые вещи и собирают продукты.

«Поддержка наших воинов — общее дело всех неравнодушных жителей Дмитровского округа. Мы гордимся мужеством земляков, выполняющих свой долг, и делаем все, чтобы помочь им. Вместе мы сила», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Напомним, все желающие могут присоединиться к инициативе и передать помощь в Общественную приемную партии «Единая Россия» на улице Лиры Никольской, д. 4 или в комплексный молодежный центр «Сфера» на улице Махалина, 40.