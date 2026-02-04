Волонтеры в Дмитрове изготовили тактические браслеты для бойцов СВО

Волонтеры из Дмитровского округа провели мастер-класс на базе молодежного центра «КвАРТал» по изготовлению тактических браслетов для военнослужащих. Акция прошла 2 февраля в рамках гуманитарного проекта «Доброе дело».

Браслеты из паракордового шнура в случае необходимости превращаются в прочный шнур длиной до пяти метров. Готовые браслеты будут отправлены на передовую в составе очередного гуманитарного груза.

Акция «Доброе дело — нашим защитникам» продлится до 8 февраля. В рамках нее объявлен сбор продуктов с длительным сроком годности, новой одежды, обуви и средств личной гигиены для военнослужащих и жителей новых регионов. Пункт сбора находится по адресу: город Дмитров, улица Махалина, дом 40. Он работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.

«Благодарю участников движения „Волонтеры Подмосковья“ и всех неравнодушных жителей нашего округа», — сказал глава округа Михаил Шувалов.

На сегодняшний день в движении состоят 1126 активных жителей округа. За 2025 год они собрали и отправили более 300 килограммов гуманитарной помощи и 250 окопных свечей для участников СВО. Также волонтеры разгрузили и доставили свыше 7,5 тонн продуктовых наборов и участвовали в ликвидации последствий экологической катастрофы в Керченском проливе.

Стать волонтером в Дмитровском округе можно, зарегистрировавшись на официальной платформе «Волонтеры Подмосковья» или обратившись в Ресурсный центр по адресу: город Дмитров, улица Большевистская, дом 20, 2-й внешний подъезд. Телефон: 8 989 574-00-86.