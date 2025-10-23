Волонтеры в Чехове сплели более 300 маскировочных сетей
В Любучанской библиотеке есть одна из пяти точек плетения волонтерского сообщества «Маскировка для СВОих». 15 активистов уже успели сделать много добрых дел.
Организация была создана в октябре 2024 года инициативными жителями, когда один из участников проекта получил просьбу о помощи от товарища, — участника специальной военной операции. Ему необходим был транспорт для эвакуации раненых.
В итоге, активисты помогли не только этому защитнику, но и многим другим бойцам. Волонтеры прошли обучение по плетению сетей. Результаты своей кропотливой работы, они много раз отправляли военным. Помимо этого, они изготовили более 700 окопных свечей, 30 раз отправляли собранный гуманитарный груз.
«У нас работают в основном пенсионеры, которых мы ласково называем „пчелками“. Это очень отзывчивые и трудолюбивые люди: они нарезают и закручивают спанбонд — нетканый материал, который по определенной схеме вплетается в основу сети. Плетением занимаются волонтеры, которых мы называем „паучки“, здесь специалистов не хватает. Для этой работы нам очень нужны дополнительные силы», — рассказал куратор сообщества Павел Чкалов.
Всесторонняя помощь будет продолжена. Чтобы помочь волонтерам, можно прийти в Любучанскую библиотеку или позвонить по телефону: 8-915-383-40-40.