Волонтеры в Чехове собрали очередную партию гумпомощи для бойцов СВО

Организация «Помощь добровольцам СВО-Чехов» формирует и доставляет гуманитарные грузы в зону специальной военной операции. Волонтеры совершили уже более 80 поездок.

Движение существует с мая 2022 года и насчитывает в своем составе более тысячи участников. Каждая гуманитарная помощь формируется на основе прямых заявок от бойцов.

Волонтеры плетут сети, собирают теплые вещи, медикаменты, спальные мешки и другие вещи, а также организуют сбор средств для приобретения тактического снаряжения, оборудования, авто- и мототехники.

Кроме того, активисты занимаются сбором необходимых вещей для детей Донбасса: они формируют грузы с обувью, одеждой, игрушками, книгами и канцелярскими принадлежностями.

Волонтерскому движению оказывают поддержку не только из разных уголков России, но и из Франции. Участники регулярно делятся фото- и видеоотчетами о проделанной работе.