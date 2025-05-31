Волонтеры в Балашихе передали ветерану СВО гумпомощь для отправки на Донбасс

Активисты Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе и учащиеся школы № 3 из микрорайона Павлино встретились с тремя ветеранами специальной военной операции. Одному из них, Леониду Соболеву, ребята передали гуманитарную помощь для отправки на Донбасс.

Леонид Соболев родился в Брянской области. Первый боевой опыт он получил в грузино-осетинском конфликте 2008 года. Затем служил разведчиком в зоне специальной военной операции, где подорвался на противотанковой мине. Потеряв обе ноги и пройдя реабилитацию, в феврале 2025 года он возглавил одно из отделений Ассоциации ветеранов СВО. Леонид Соболев продолжает помогать защитникам и регулярно отвозит гуманитарные грузы на передовую.

Волонтеры и ученики школы № 3 побеседовали с ветеранами, задали им вопросы о службе на фронте и рассказали о том, как собирают гуманитарную помощь, пишут письма, плетут маскировочные сети, делают окопные свечи для бойцов. Ребята передали Леониду Соболеву посылки с необходимыми вещами для защитников, он доставит помощь на Донбасс.

«Благодарю волонтеров за их важный труд — маскировочные сети, окопные свечи, продукты питания, медикаменты, которые они собирают в составе гуманитарного груза. Около полутора лет мы сотрудничаем с волонтерской группой „Железный тыл“. Также там, за ленточкой, бойцы читают письма детей. Это согревает душу и поднимает боевой настрой. Вместе с ними мы приближаем нашу общую победу», — поделился Леонид Соболев.

Отметим, что с начала специальной военной операции из пункта приема гуманитарной помощи в Общественной палате отправили уже более 800 тонн груза. Волонтеры группы «Сетевые пчелки Балашихи» за это время изготовили почти 3400 маскировочных сетей.

«Бойцы на фронте получают гуманитарную помощь, хранят письма, открытки, которые с любовью пишут школьники. Гуманитарная помощь у нас отправляется еженедельно. Сегодня Леониду Соболеву передали коробки со сладостями. Он отвезет груз нашим бойцам ко Дню России», — рассказала руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова.

Помочь защитникам может каждый желающий. В Балашихе открыты три пункта приема гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, дом № 7/1, в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, дом № 7, и на Октябрьской улице, дом № 11, в микрорайоне Железнодорожный.