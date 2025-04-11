Волонтеры в Балашихе отправили гуманитарную помощь бойцам СВО

Активисты движения «Волонтеры Победы» в Балашихе откликнулись на просьбу участника специальной военной операции с позывным «Тимоха» о сборе гуманитарного груза для его подразделения. В рамках акции «Доброе дело» к инициативе присоединился член фракции «Единая Россия» Николай Говричев.

Благодаря оперативной работе удалось собрать все необходимое и отправить очередную партию гуманитарного груза «за ленточку».

«Наши бойцы выполняют важнейшую задачу, и мы обязаны их поддерживать. Каждая посылка — это не просто помощь, это знак того, что вся страна стоит за ними», — отметил Говричев.

В Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в общественных приёмных «Единой России» на Парковой улице, 7 и на Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный, а также в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1. Жители округа могут приносить необходимые вещи и продукты в эти пункты для дальнейшей отправки на передовую.