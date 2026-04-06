Волонтеры старшего поколения обучили молодежь плетению сетей в Химках

В Химках представители старшего поколения провели обучающую встречу для молодежи. Участники освоили технику плетения маскировочных сетей и узнали о добровольческой работе.

В библио-холле городского округа прошла встреча, которая объединила жителей разных возрастов. Опытные волонтеры ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» выступили наставниками и передали практические навыки молодым участникам.

Старшее поколение подробно объясняло каждый этап работы. Наставники показывали технику плетения, помогали исправлять ошибки и делились личным опытом. Молодежь активно включилась в процесс, внимательно слушала рекомендации и работала вместе с наставниками.

К инициативе присоединились заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев и лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова. Они поддержали участников и отметили значимость таких встреч.

«Подобные встречи объединяют поколения и позволяют передавать важные навыки и ценности. Молодежь проявляет искренний интерес и включенность в работу», — заявил Александр Васильев.

Организаторы отмечают, что такие инициативы укрепляют взаимодействие между жителями и способствуют развитию добровольчества в округе. Из Химок в зону проведения СВО уже направили более 600 тонн гуманитарной помощи.