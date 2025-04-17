Волонтеры Солнечногорска передали свыше 200 куличей к Пасхе бойцам СВО

Активисты и волонтеры «Молодой гвардии Единой России» передали более 200 пасхальных куличей военнослужащим специальной военной операции, которые сейчас находятся на лечении в военном клиническом госпитале в микрорайоне Тимоново. Выпечку перед этим освятили в часовне.

В гуманитарной миссии активное участие приняли предприниматели округа. В Тимоновский госпиталь была доставлена крупная партия медикаментов, собранная с учетом потребностей медучреждения. Также для бойцов передали чай и сладости.

«Мы на постоянной основе посещаем Тимоновский госпиталь и стараемся поддерживать наших бойцов. Мы очень надеемся, что наши внимание и забота помогут в их скорейшем выздоровлении», — рассказал волонтер Солнечногорского отделения «Молодой гвардии Единой России» Арсений Чеботарев.

Все желающие могут внести свой вклад в помощь бойцам, их родственникам и жителям приграничных территорий. Гуманитарную помощь принимают в Едином центре поддержки и оказания юридической помощи участникам СВО по адресу: улица Красная, дом № 22А, первый этаж, а также в волонтерских и общественных организациях округа.