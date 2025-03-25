Волонтеры Солнечногорска передали партию гуманитарной помощи бойцам СВО

Очередную партию гуманитарной помощи собрали волонтеры из Солнечногорска для бойцов специальной военной операции. Груз на передовую доставил местный депутат, ветеран боевых действий специальной военной операции и труда Михаил Каталин.

Большую часть груза составили маскировочные сети, которые плетут волонтеры движения «Солнечногорский оберег». В организации автомобиля для доставки оказала помощь администрация округа.

«Хочу выразить искреннюю благодарность депутату фракции „Единая Россия“ Михаилу Каталину и волонтерам движения „Солнечногорский оберег“ за их ежедневный труд, а также водителям, которые доставили этот груз. Без их участия эта помощь не дошла бы до бойцов. Мы знаем, насколько важна каждая такая отправка, и всегда готовы поддерживать наших защитников», — отметил глава городского округа Константин Михальков.

Волонтеры «Солнечногорского оберега» активно участвуют в различных гуманитарных миссиях. Они изготавливают маскировочные сети, накидки и антидроновые сетки, а также шьют подушки, плащи и нижнее белье для бойцов.

На днях волонтеры передали в Центр гуманитарной помощи Солнечногорского отделения «Боевое Братство» комплект средств защиты, включая маскировочные сети, антитепловизионные одеяла и антидроновую сеть. Все эти материалы будут отправлены в Курскую область.