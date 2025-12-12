Волонтеры Солнечногорска отправили гумпомощь в Донецкую Народную Республику

Из Солнечногорска в Донецкую Народную Республику отправилась внушительная партия гуманитарной помощи, адресованная бойцам и мирным жителям. В состав груза вошло свыше 40 тонн бутилированной питьевой воды, автомобиль повышенной проходимости «Нива», кроссовый мотоцикл, передовые средства связи, мобильные печи, а также медикаменты и теплая одежда.

Инициаторами и активными участниками сбора стали Ассоциация ветеранов СВО Солнечногорска при поддержке главе городского округа Константину Михалькову и советника главы Виктории Кураковой. Существенный вклад внесли семья артистов и меценатов Сергей и Екатерина Куприк, а также местные предприятия «Королевская вода» и «Бобимэкс». Кроме того, к сбору присоединились прихожане Храма Черниговской иконы Божией Матери села Санино Владимирской области и множество других неравнодушных граждан.

«Груз отправляем в Донецкую Народную Республику. Его сгрузят на склад, потом приедут ребята военные, гражданские, люди из госпиталей и разберут то, что им нужно. Будем стараться еще и к Новому году подъехать», — сказал заслуженный артист России Сергей Куприк.

Ранее в декабре советник главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова и заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Лина Корсак совершили поездку в зону боевых действий. В ходе визита они посетили 18-ю бригаду, подразделение артиллеристов с Донецкого направления, Авдеевку и Суджу. Бойцам были переданы семь РЭБов «Покров», 13 детекторов дронов «Булат», 16 часов «Таир», выносные антенны, провизия и многое другое. Особым грузом стала уникальная мироточащая икона, переданная для освящения военных.

«Мы были переполнены эмоциями и желанием отвезти ребятам все то, что им нужно для фронта. РЭБы, „Булаты“, „Таиры“, икону передали Вадим Борисович и Виктория Юрьевна Цыгановы. Мы привезли все то, что жизненно важно на фронте. Местность, на которой они работают, — очень сложное, тяжелое направление. Мы верим, что Господь убережет наших воинов от всех бед. Все для фронта, все для победы — это не просто слова и лозунги, это состояние души», — сообщила советник главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Оказать помощь бойцам и жителям ДНР можно, обратившись в Ассоциацию ветеранов СВО Солнечногорска по адресу: улица Красная, дом 22А, 1 этаж.