Волонтеры привели в порядок памятный мурал бойцам СВО в Солнечногорске

Тридцатого июля молодежь Солнечногорска привела в порядок территорию у памятного мурала «Граффити. Защитник», посвященного героям специальной военной операции Борису Михееву и Дмитрию Ловцеву. Событие прошло в рамках патриотической серии «Молодежь за СВОих».

К акции присоединились активисты Молодежного центра «Подсолнух» и трудовых отрядов, молодогвардейцы и юнармейцы. Они собрали четыре мешка листвы, очистили плитку пешеходных дорожек от травы и украсили мемориал цветами. Волонтеры регулярно ухаживают за этой зоной: проводят сезонные уборки, убирают листья и снег.

Начальник отдела молодежной политики администрации Солнечногорска Марина Гасымова отметила, что мероприятие несет не только добровольческую, но и патриотическую направленность. Когда мы приходим сюда, то рассказываем ребятам о наших героях, жителях Солнечногорска, чтобы память о них жила и передавалась из поколения в поколение, подчеркнула она.

Памятное мероприятие в честь героев запланировано в Солнечногорске на 4 августа. Их подвиг почтут минутой молчания и возложением цветов. Будет развернута выставка, посвященная группе «Сапсан», с личными вещами и фотографиями командира подполковника Бориса Михеева и майора Дмитрия Ловцева.

Проект «Граффити. Защитник» реализовали юнармейцы Солнечногорска в 2023 году в рамках всероссийской акции.