Волонтеры помогли вымыть окна матери ветерана СВО в Серебряных Прудах

Женщина обратилась в общественную приемную с просьбой помыть окна в доме. Волонтеры пришли на помощь и быстро справились с задачей.

«В это непростое время, когда наши отцы, сыновья, внуки и братья стоят на защите суверенитета родной страны, важно не забывать о тех, кто остается дома. Семьи участников специальной военной операции нуждаются в нашей поддержке и заботе», — отметили представители «Молодой гвардии».

Это лишь один из примеров того, как ребята поддержали жителей в трудной ситуации. Также недавно они откликнулись на просьбу пожилой жительницы села Песочное. Силами молодогвардейцев в доме заявительницы была выполнена заготовка дров. Ребята перенесли и уложили их так, чтобы пенсионерка могла с легкостью ими пользоваться.