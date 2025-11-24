Волонтеры Подольска передали комплексы радиоэлектронной борьбы бойцам СВО
Волонтеры из Подольска доставили в батальон мотострелкового полка на Белгородском направлении комплексы радиоэлектронной борьбы для боевых машин. Командир части выразил благодарность главе Подольска за оказанную помощь.
Помогал с передачей гуманитарной помощи волонтер движения по поддержке участников СВО из подольского микрорайона Климовск.
Ранее из Подольска в зону СВО передали детектор дронов «Булат». Важный груз вручили представители администрации округа и Ассоциации ветеранов СВО. За посылкой лично приехал боец с позывным Галл.
«Здесь я в командировке. Детектор дронов забираю по просьбе командира соседней с нами части. Здорово, что есть такая поддержка в тылу», — отметил Галл.
Детектор дронов отправили в бронегруппу на Запорожское направление.
Напомним, неравнодушные жители могут передать гуманитарную помощь бойцам с 10:00 до 18:00 в Волонтерский центр на улице Ульяновых, дом № 1.