Волонтеры Подольска передали комплексы радиоэлектронной борьбы бойцам СВО

Волонтеры из Подольска доставили в батальон мотострелкового полка на Белгородском направлении комплексы радиоэлектронной борьбы для боевых машин. Командир части выразил благодарность главе Подольска за оказанную помощь.

Помогал с передачей гуманитарной помощи волонтер движения по поддержке участников СВО из подольского микрорайона Климовск.

Ранее из Подольска в зону СВО передали детектор дронов «Булат». Важный груз вручили представители администрации округа и Ассоциации ветеранов СВО. За посылкой лично приехал боец с позывным Галл.

«Здесь я в командировке. Детектор дронов забираю по просьбе командира соседней с нами части. Здорово, что есть такая поддержка в тылу», — отметил Галл.