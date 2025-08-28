Волонтеры Подольска передали генераторы и мотоциклы бойцам СВО

Глава Подольска Григорий Артамонов передал участникам СВО дизельный и два инверторных генератора, портативную электростанцию, сварочный аппарат, лазерное МФУ с расходными материалами, средства связи, прицелы, инструменты и мотоциклы. В мероприятии принял участие руководитель Ассоциацией участников СВО Игорь Науменков.

Вся техника полностью готова к работе. Григорий Артамонов добавил, что в округе и дальше будут продолжать поддерживать защитников.

Глава округа отметил, что представители администрации всегда на связи с теми, кто помогает бойцам и отвозит гуманитарную помощь в зону СВО. Среди них близкие военных и просто неравнодушные подольчане.

Волонтерский центр на улице Ульяновых, 1, принимает вещи ежедневно. Также свою работу по сбору средств ведет благотворительный фонд «Культурное развитие молодежи города Подольска».