«Волонтеры Подмосковья» отметили пятилетие активной работы в Солнечногорске

Региональное движение «Волонтеры Подмосковья» отпраздновало пятилетний юбилей. Их деятельность началась в 2020 году в молодежном центре «Подсолнух» с небольшого коллектива из 10 человек, которые помогали организовывать местные события и участвовали в акции «Мы вместе».

Сейчас в округе насчитывается свыше 1000 волонтеров. В период пандемии коронавируса добровольцы доставляли продукты и лекарства, а также помогали с приемом и распределением гуманитарной помощи сначала пожилым и маломобильным, а потом военнослужащим СВО, их семьям и беженцам с освобожденных территорий. Также они организовывали сбор подарков и школьных принадлежностей для нуждающихся, а дети участвовали в праздничных и развлекательных мероприятиях.

Особенно яркой стала история Ангелины Клеуты. «Мой путь в добровольчестве стартовал еще в далеком 2017 году. Тогда, наполненная энтузиазмом и желанием помогать, я не подозревала, насколько глубоко это повлияет на мою жизнь и карьеру. Теперь я передаю свои знания молодым волонтерам, помогая им найти свое призвание в добром деле», — рассказала активистка.

Кроме того, значимым направлением является экологическая деятельность — волонтеры организовывали мероприятия для школьников о важности охраны природы, помогали в уборке берегов реки Сестры, парков и дворов. Последние два года активисты также ежемесячно проводят мастер-классы для пожилых и детей с ОВЗ в филиале Химкинского КЦСоН и регулярно организовывают занятия, способствующие развитию личностных качеств молодежи.

«В этот праздничный день хочу выразить вам огромную благодарность за ваш бесценный труд, отзывчивость и деятельное сострадание. Вы — настоящая гордость и опора нашего общества. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемых сил и вдохновения для новых свершений! Пусть ваша доброта возвращается к вам многократно, а вера в свои силы никогда не ослабевает. Спасибо, что вы с нами!», — отметил глава городского округа Константин Михальков.

Совместно с региональным отделением партии «Единая Россия» добровольцы собрали и направили свыше 500 тонн гуманитарной помощи. В рамках акции «Доброе дело» более 200 тонн груза были отправлены жителям новых территорий и Курской области.

Активистка Вера Короткова рассказала:, что стала волонтером всего год назад благодаря своему наставнику Антонине Сажиной. «Меня вдохновляет регулярно помогать окружающим — от рисования аквагримом на площадках городских мероприятий и выгуливании собак в приюте до раздачи обедов специалистам, ликвидирующим последствия ЧС и помощи семьям военнослужащих СВО. Отмечу, что совмещать учебу и активную деятельность непросто, но возможно при правильном планировании своего времени. В будущем я хочу связать свою профессию с добровольчеством», — поделилась волонтер.

Кроме молодежи, помощь оказывают и представители старшего поколения — объединение «Серебро Солнечногорья». Они организуют сбор и отправку гуманитарной поддержки для военнослужащих, их семей и жителей освобожденных территорий, а также пациентов местных госпиталей.

В День добровольца Московской области губернатор Андрей Воробьев выразил благодарность активистам и наградил лучших. Среди них — начальник отдела молодежной политики администрации Солнечногорска Марина Гасымова. В этот же день от имени главы округа Константина Михалькова местным волонтерам вручили благодарственные письма. Заместитель главы округа Эдуард Машковцев и депутат окружного совета Степан Козлов также выразили искреннюю признательность добровольцам.