Волонтеры Подмосковья объявили специальный сбор гумпомощи к 23 февраля
Активисты регионального движения «Волонтеры Подмосковья» объявили специальный сбор «Доброе дело — нашим защитникам» к 23 февраля. Координацией движения в регионе занимается Министерство информации и молодежной политики Московской области.
«Уже почти три года на территории Подмосковья реализуется большой гуманитарный проект „Доброе дело“, объединивший неравнодушных жителей Московской области. Это и регулярные рейсы на Донбасс, и поддержка соотечественников в Курской области. Мы также стараемся увеличивать количество рейсов к праздникам, чтобы порадовать наших защитников», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
К акции «Доброе дело — нашим защитникам» присоединились все городские округа Подмосковья. Жители приносят в пункты сбора не только необходимые вещи, но и передают бойцам письма с теплыми словами поддержки.
В Московской области работают 87 пунктов сбора гуманитарной помощи. Адреса с телефонами и графиком работы опубликованы на сайте.
К 23 февраля волонтеры собирают зимнюю одежду, инструменты, продукты и лекарства, средства личной гигиены, электронику, генераторы, газовые горелки, маскировочные сети и другие нужные вещи. Полный список можно найти на сайте.
С начала СВО в рамках проекта «Доброе дело» из Подмосковья отправили уже 163 рейса — это более 7,7 тысячи тонн гуманитарной помощи.