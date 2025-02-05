Волонтеры Подмосковья объявили специальный сбор гумпомощи к 23 февраля

«Уже почти три года на территории Подмосковья реализуется большой гуманитарный проект „Доброе дело“, объединивший неравнодушных жителей Московской области. Это и регулярные рейсы на Донбасс, и поддержка соотечественников в Курской области. Мы также стараемся увеличивать количество рейсов к праздникам, чтобы порадовать наших защитников», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

К акции «Доброе дело — нашим защитникам» присоединились все городские округа Подмосковья. Жители приносят в пункты сбора не только необходимые вещи, но и передают бойцам письма с теплыми словами поддержки.