Волонтеры передали тысячную маскировочную сеть музею в Лыткарине

Встреча волонтеров и местного отделения благотворительной автономной некоммерческой организации «Золотые руки ангела» прошла в Лыткаринском историко-краеведческом музее. Активисты передали музею тысячную маскировочную сеть, изготовленную специально для размещения на выставке, посвященной специальной военной операции.

Участие в мероприятии приняли депутаты городского округа Лыткарино Юрий Егоров, Евгений Вольперт, председатель Общественной палаты Алла Селезнева.

«Плетение маскировочных сетей — это важный вклад в поддержку военных и каждый может внести свою лепту, даже если у него нет опыта в этом деле. Главное — желание помочь и немного терпения», — сказала руководитель отделения организации «Золотые руки ангела» Елена Борисенкова.

Предыдущие 999 сетей, уже отправленные на СВО, были сделаны руками жителей Лыткарина, Верхнего Мячкова, Красногорска, Москвы и коллективов храмов, школ. Они смогут помочь сохранить жизни защитников.

Коллектив Лыткаринского историко-краеведческого музея, волонтеры Ольга Игнатьева, Галина Шашко и Ольга Куракина были отмечены благодарственными письмами за участие в мероприятиях патриотического проекта «Успех V единстве поколений».

Директор музея Надежда Васильевна Голубева рассказала, что выставка «Лыткаринцы СВОих не бросают» была создана и продолжит пополняться усилиями всех неравнодушных жителей города. Коллектив музея будет и дальше все делать для того, чтобы сохранять и популяризировать историческую память для подрастающего поколения.