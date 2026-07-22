Волонтеры передали станки для плетения маскировочных сетей в МФЦ Чехова

Волонтерское сообщество «Горячие сердца» передало в отделение МФЦ Чехова оборудование для изготовления маскировочных сетей и другого необходимого снаряжения для бойцов. Новые многофункциональные стойки позволят оптимизировать процесс плетения и делать его более удобным.

Как отмечают сотрудники офиса «Мои документы», оборудование создаст комфортные рабочие места и привлечет к волонтерской деятельности больше жителей округа. Вместе со стойками передали необходимые материалы и подробные инструкции, чтобы площадка могла работать автономно.

«Мы благодарны коллективу „Горячих сердец“ за этот важный вклад. Такие инициативы не только повышают нашу готовность и самоорганизацию в критических ситуациях, но и объединяют людей вокруг конкретного дела. Новые стойки позволят привлекать больше волонтеров и быстрее обеспечивать необходимой маскировкой и экипировкой тех, кому это нужно. Вместе мы сильнее», — отметили сотрудники отделения МФЦ в Чехове.

Волонтеры также провели для сотрудников МФЦ и всех желающих мастер-класс по технике плетения маскировочных сетей. Теперь каждый посетитель центра может присоединиться к этой важной работе.