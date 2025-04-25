Волонтеры отправили генератор и гумпомощь в зону СВО из Солнечногорска

Отделение Ассоциации ветеранов специальной военной операции в Солнечногорске передало военнослужащим мотострелкового батальона гуманитарную помощь. Со списком необходимого обратились сами бойцы.

Гуманитарный груз собрали на базе Единого центра поддержки участников СВО Солнечногорска. Бойцам доставят мощный генератор, а также вещи первой необходимости — средства защиты, бытовые инструменты, продукты питания и медикаменты.

«На передовой, где каждый день бойцы проверяются на прочность, важна не только сила оружия, но и надежность тыла. Наша задача — чтобы наши защитники могли сосредоточиться на главном, чувствуя заботу и поддержку. И мы сделаем все ради нашей общей Победы», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Все желающие могут помочь бойцам, их родственникам и жителям приграничных территорий. Гуманитарную помощь принимают в Едином центре поддержи участников СВО по адресу: улица Красная, дом № 22А, первый этаж (Торговый центр «Солнечный).