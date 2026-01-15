Волонтеры Одинцова передали гуманитарную помощь в зону спецоперации

В рамках акции «Доброе дело» добровольцы передали бойцам воду, теплые вещи, нательное белье, хлеб, продукты, сладости, средства личной гигиены и другие товары. Подобные акции проходят регулярно в Одинцовском городском округе.

В муниципалитете также работают три координатора подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества» — в Одинцове, Звенигороде и Кубинке. Фонд оказывает помощь в получении удостоверения ветеранов боевых действий и членов семьи погибшего, содействует в оформлении мер социальной поддержки, переобучении и трудоустройстве, предоставлении технических средств реабилитации и адаптивной одежды, прохождении реабилитации и санаторно-курортного лечения.

Одинцовский пункт сбора гуманитарной помощи работает ежедневно с 9:00 до 18:00 по адресу: улица Маршала Жукова, дом 26 (Дом офицеров — вход со стороны Волейбольного центра).