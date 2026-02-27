Волонтеры Можайского округа передали гумпомощь бойцам СВО в госпитале

Первая в этом году окружная делегация посетила военный госпиталь в Краснознаменске 25 февраля. Гуманитарный груз собрали жители, ученики школ и трудовые коллективы предприятий.

Помимо предметов первой необходимости и средств гигиены, бойцам передали домашние пирожки, испеченные Натальей Волковой, а также соленья, заготовленные сотрудниками Можайской воспитательной колонии для несовершеннолетних. Доставку сопровождали социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова, ветеран специальной военной операции Сурен Ерканян и Наталья Власенко — супруга погибшего участника боевых действий.

Для раненых военнослужащих выступил ансамбль песни «Калинка» из Можайского культурно-досугового центра. Артисты подготовили яркую программу в костюмах, символизирующих приближение весны. Зрители тепло встречали знакомые песни, многие подпевали.

Заместитель руководителя областного филиала фонда «Защитники Отечества» Нина Можаева поприветствовала собравшихся и поблагодарила военнослужащих за мужество и стойкость, подчеркнув важность единства.

Кроме того, был сформирован отдельный груз для действующих военнослужащих на передовой. В него вошли те же наборы помощи и можайское молоко, которое бойцы ценят как привет из родного округа.