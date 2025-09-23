Группа добровольцев из Лосино-Петровского округа посетила с гуманитарной миссией Луганскую Народную Республику. В составе делегации были заместитель главы муниципалитета Екатерина Белая, руководитель корги-отряда «Маруся и друзья» Леонид Киселев с командой и волонтеры.

Представители Лосино-Петровского округа посетили центр реабилитации детей-инвалидов «Возрождение», воспитанники которого получили массу позитивных эмоций от общения с собаками из корги-отряда.

Для руководителей образовательных учреждений ЛНР в центре «Пионер» провели мастер-класс «Цветы 3D», который поможет адаптировать творческие занятия для детей с ограниченными возможностями.

Ключевым событием поездки стало открытие выставки «Русский мир» заслуженного художника России Бориса Клементьева в Галерее искусств Луганского художественного музея. Посвященная культурному наследию России экспозиция стала важным шагом в интеграции новых территорий в общее культурное пространство страны.

В музее также представили коллекцию фотографических работ «Суздаль. Владимир». Древние храмы и церкви являются летописью поколений, символом веры, которая помогала русскому народу выстоять в любых испытаниях. Министр культуры ЛНР Роман Олексин пообещал, что выставку обязательно покажут в других районах республики, в том числе и на передовой, чтобы поддержать боевой дух защитников.

«Данная поездка вновь доказала: наша сила — в единстве, взаимопомощи и верности своим традициям», — подчеркнул глава Лосино-Петровского округа Сергей Джеглав.