Волонтеры Лосино-Петровского округа доставили гумпомощь бойцам СВО

Очередной гуманитарный груз привезли на передовую участники объединения «Тыл добра» имени Евгения Николаева. Большая часть партии была собрана в пункте, который добровольцы развернули во время празднования Дня города Лосино-Петровский в сентябре.

Свыше тонны самых необходимых на фронте вещей передали штурмовым батальонам на Покровском направлении в Донецкой Народной Республике. Бойцы получили технику, маскировочные сети, антидроновые одеяла, портативные аккумуляторы, около 200 килограммов готовых обедов, продукты и многое другое. Добровольцы также напечатали на 3D-принтерах особенно нужные системы сброса боеприпасов для квадрокоптеров.

Организатор волонтерского объединения «Тыл добра» Ольга Смирнова рассказала, что больше всего бойцы радуются домашним пирогам, вкус которых придает им сил и напоминает, ради чего они сражаются.

Внести свой вклад может каждый желающий. Гуманитарную помощь принимают в объединении «Тыл добра» ежедневно с 11:00 до 21:00 по адресу: Лосино-Петровский, Петровский бульвар, дом 11 (вход со двора).