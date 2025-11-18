Волонтеры Котельников присоединились к акции в поддержку бойцов СВО

Акция Министерства информации и молодежной политики Московской области «Письмо солдату» стартовала в рамках проекта «МЫВМЕСТЕ — Месяц добрых дел». Активисты из Котельников также приняли участие в мероприятии.

Добровольцы написали участникам специальной военной операции письма с теплыми словами поддержки и пожеланиями победы. Ребята также подготовили открытки и рисунки для защитников.

Эти письма станут для солдат доброй весточкой и благодарностью за мирное небо над головой.

Традиция отправлять письма на фронт, в том числе и коллективные, берет свое начало со времен Великой Отечественной войны. Послание из дома была радостным событием, которое придавало сил солдатам.

Цель акции — поддержать российских военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, высказав слова признательности за их каждодневную работу по выполнению воинского долга и защите Отечества.