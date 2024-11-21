Волонтеры коломенского ГСГУ вернулись из Луганска после гуманитарной миссии

Два года назад первый студент коломенского ГСГУ отправился в зону специальной военной операции. С того времени помощь от студентов университета стала регулярной.

Как сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области, недавно завершилась двухнедельная гуманитарная миссия, в которой участвовали Максим Искимжи и Олег Никитин с факультета истории, управления и сервиса, а также Егор Соклаков с технологического факультета, который совершил свою вторую поездку в Донбасс.

Студенты оказали помощь в прифронтовом госпитале Луганска. Их задачи включали разгрузку гуманитарной помощи, распределение продуктов, оформление документов и заботу о раненых бойцах. Добровольцы отметили, что физическая работа не вызывала особых затруднений, но взаимодействие с врачами в операционном блоке становилось эмоционально тяжелым.

На встрече с ректором ГСГУ Жанной Леоновой волонтеры поделились своими впечатлениями. Одним из самых запоминающихся моментов стала история о бойце с позывным Кот, который, несмотря на серьезное ранение, неделю полз к своим, оказывая себе первую помощь. Военнослужащий рассказал, что такие навыки получил в армии.

Студент факультета физической культуры и спорта Антон Хуторнюк, ранее участвовавший в гуманитарных миссиях четыре раза, предложил организовать в университете форум по обучению навыкам тактической медицины. Ректор ГСГУ поддержала эту инициативу, подчеркивая важность таких знаний не только для волонтеров, но и для будущих педагогов.