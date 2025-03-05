Волонтеры из Воскресенска собрали очередную партию гумпомощи для бойцов СВО

Очередная машина с гуманитарным грузом готовится в Воскресенске к отправке в зону СВО. Добровольцы организации «СВОих не бросаем» собрали маскировочные сети, окопные свечи, нательное белье, средства гигиены и необходимое продовольствие для военнослужащих.

Среди волонтеров организации — представители Совета ветеранов, жители Воскресенска, прихожане храмов, студенты института туризма и школьники. Здесь верят, что любая, посильная помощь может принести пользу нашим бойцам — согреть, поднять боевой дух и спасти жизнь.

Тамару Игнатенко и Зою Белоконь среди волонтеров называют не иначе, как «молодая гвардия». Несмотря на солидный возраст, они не пропускают ни одного дня работы в штабе. «У нас детки выросли, внуки выросли. Для нас это великое дело. С удовольствием идем сюда, хотим, чтобы скорее закончилась война», — поделились пенсионерки.

Для руководителя организации Татьяны Пресновой работа в штабе не просто жизненная позиция, а дань память любимому отцу. Ветеран боевых действий в Афганистане, активист движения «СВОих не бросаем» Михаил Преснов погиб осенью прошлого года, защищая наши рубежи в Курской области.

Сбор помощи и отправка грузов продолжается. И пока есть неравнодушные люди, которые не могут оставаться в стороне, у наших бойцов — надежный тыл и ощутимая поддержка.