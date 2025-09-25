Волонтеры из Солнечногорска помогли восстановить дома в Курской области

Лидер молодогвардейцев Солнечногорска Арсений Чеботарев, активисты движения Никита Костылев и Василий Пранничук приняли участие в четвертой смене волонтерского лагеря «Курский рубеж». Они помогли восстановить дома, поврежденные в результате атак беспилотников и оказали другую необходимую помощь жителям Курской области.

В лагере работали добровольцы со всей России, готовые оказать поддержку мирному населению, пострадавшему от обстрелов со стороны ВСУ. Волонтеры прошли обучение и занимались ремонтными работами жилых и хозяйственных построек, школ и детских садов, а также уборкой отходов. В мастерских они готовили стройматериалы и создавали памятные знаки — символы стойкости курян.

«Наши ребята пришли на помощь соотечественникам, которые столкнулись с тяжелой жизненной ситуацией. Их поступок наглядно показывает, что такое быть настоящим патриотом своей страны, и личный пример послужит нравственным ориентиром для молодежи округа», — отметила начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Солнечногорск Марина Гасымова.

По словам Арсения Чеботарева, присоединиться к проекту «Курский рубеж» может каждый желающий.

«Невозможно остаться в стороне, когда у наших соотечественников произошла беда. Каждый участник лагеря приобретает бесценный опыт не только в восстановительных миссиях, но и благодаря работе в команде. Сначала тяжело видеть разрушенные дома, дроны в небе, но постепенно приходит понимание, что главная цель нашего врага — сломить наш дух и посеять в сердцах страх, а наша главная задача — не допустить этого», — сказал и. о. руководителя отделения «Молодой гвардии Единой России» Арсений Чеботарев.

В четвертой смене лагеря «Курский рубеж» участвовали активисты из 10 регионов, включая Московскую область, Донецкую Народную Республику и Республику Крым. За время работы волонтеры восстановили 50 домов, благоустроили 30 дворов, восстановили тепловой контур двух социальных учреждений, помогли устранить последствия прилетов в 75 домовладениях и вывезли более 450 тонн строительного мусора. Проект курирует сенатор РФ Игорь Кастюкевич.