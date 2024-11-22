Волонтеры из Солнечногорска отправили три вагона древесины бойцам СВО
Члены «Боевого братства» отправили из Солнечногорска в зону специальной военной операции три вагона леса. Это порядка 360 кубометров древесины, которую бойцы смогут использовать для строительства крепких блиндажей на передовой.
Получив первую партию, бойцы записали видео с благодарностью.
«Хотим выразить большую благодарность „Боевому братству“ за предоставленную помощь в виде леса, который очень нам поможет обеспечить нашу безопасность. Большое вам спасибо! Победа будет за нами, враг не пройдет», — поделились военнослужащие.
Руководитель Солнечногорского отделения «Боевого братства» Андрей Воробьев отметил, что эта помощь является результатом совместных усилий волонтеров и неравнодушных граждан, готовых поддержать тех, кто находится на передовой. Он добавил, что организация продолжает работать над новыми инициативами, направленными на поддержку участников специальной военной операции и их семей.
На днях «Боевое братство» совместно с волонтерским движением «Зов матерей» отправили гуманитарную помощь, которая включала предметы личной гигиены, комплекты теплого обмундирования, сапоги, одеяла и продукты питания. Кроме того, дети из школы «Ступени» изготовили окопные свечи и написали письма поддержки.
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