Волонтеры из Солнечногорска отправили три вагона древесины бойцам СВО

Члены «Боевого братства» отправили из Солнечногорска в зону специальной военной операции три вагона леса. Это порядка 360 кубометров древесины, которую бойцы смогут использовать для строительства крепких блиндажей на передовой.

«Хотим выразить большую благодарность „Боевому братству“ за предоставленную помощь в виде леса, который очень нам поможет обеспечить нашу безопасность. Большое вам спасибо! Победа будет за нами, враг не пройдет», — поделились военнослужащие.

Руководитель Солнечногорского отделения «Боевого братства» Андрей Воробьев отметил, что эта помощь является результатом совместных усилий волонтеров и неравнодушных граждан, готовых поддержать тех, кто находится на передовой. Он добавил, что организация продолжает работать над новыми инициативами, направленными на поддержку участников специальной военной операции и их семей.

На днях «Боевое братство» совместно с волонтерским движением «Зов матерей» отправили гуманитарную помощь, которая включала предметы личной гигиены, комплекты теплого обмундирования, сапоги, одеяла и продукты питания. Кроме того, дети из школы «Ступени» изготовили окопные свечи и написали письма поддержки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».