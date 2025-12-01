Волонтеры из школы-интерната в Раменском получили новые швейные машинки

Ученики Удельнинской школы-интерната, дети с ограниченными возможностями здоровья, стали обладателями трех швейных машинок. Подарок юным волонтерам вручил партнер Национальной премии детского патриотического творчества Виталий Кадун в знак признания и уважения их благородной работы.

С момента начала специальной военной операции юные волонтеры Удельнинской школы-интерната помогают военнослужащим. Они плетут маскировочные сети, создают сувениры, выпекают домашние пряники и шьют одежду.

«Этот искренний, идущий от самого сердца вклад не остался незамеченным. В июне 2024 года коллектив школы был удостоен звания лауреата Национальной премии детского патриотического творчества. Это официальное признание значимости их работы и вдохновляющий пример для тысяч сверстников по всей стране», — сообщили в образовательном учреждении.

Полученные современные швейные машинки «Чайка» знаменуют собой новый этап в деятельности юных волонтеров. Они позволят школьникам не только значительно расширить масштабы своей работы, но и повысить качество изготавливаемых изделий.

Возможность использовать более эффективную и технологичную технику открывает двери для освоения новых навыков и увеличения объемов производства столь необходимой помощи.