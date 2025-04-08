Волонтеры из Серебряных Прудов принесли ветерану СВО продукты в больницу

Поддержка участников специальной военной операции, получивших травмы, которые привели к демобилизации, продолжается в Серебряных Прудах. Такие бойцы получают статус ветеранов боевых действий и находятся под особой опекой местных властей.

К этой работе активно подключаются волонтеры. Недавно в общественную приемную обратился ветеран СВО, находящийся на лечении в инфекционном отделении больницы, с просьбой помочь приобрести и передать ему продукты. Молодогвардейцы оперативно откликнулись и оказали необходимую помощь.

Кроме того, в феврале 2025 года в Серебряных Прудах была открыта Ассоциация ветеранов СВО, которая будет помогать бывшим участникам боевых действий адаптироваться к мирной жизни. График приема и подробную информацию можно найти на официальном сайте муниципалитета.

Такие инициативы помогают поддерживать связь с теми, кто защищал интересы страны, и обеспечивают им необходимую помощь и внимание в период реабилитации и адаптации.