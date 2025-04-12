Волонтеры из Реутова доставили 2 тонны гумпомощи бойцам СВО

Новую партию гуманитарной помощи отправили из Реутова в зону специальной военной операции. Это 41-й по счету рейс.

Помощь оказали активисты благотворительной инициативы «Скорая z помощь» из Реутова. Они отправили колонну, состоящую из четырех внедорожников и грузового фургона, груженных материалами.

Посылку распределили между восемью подразделениями в Донецкой и Луганской Народных Республиках. В том числе в гвардейские части.

«Каждый наш рейс — это кропотливая работа десятков людей: от сборщиков грузов до водителей, которые рискуют, доставляя помощь прямо на передовую», — прокомментировал руководитель волонтерской группы Владимир Бобылев.

Волонтеры группы из Реутова регулярно помогают военнослужащим уже более двух лет. Им удалось выстроить эффективную логистику, чтобы оперативно реагировать на запросы бойцов.